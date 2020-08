US-Anleihen: Kursverluste - Höhere Risikobereitschaft belastet

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch weiter gefallen. In allen Laufzeiten stiegen die Renditen. Die insgesamt freundliche Stimmung an den Finanzmärkten belastete die Anleihen. Die Hoffnung auf eine anhaltende Konjunkturerholung nach dem Corona-Einbruch ist zuletzt gestiegen.