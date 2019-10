US-Anleihen: Kursverluste - Hoffnungen im Handelsstreit und beim Brexit

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag gefallen. In allen Laufzeitbereichen stiegen die Renditen. Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China belasteten die Festverzinslichen. US-Präsident Donald Trump hatte sich bereits am Vorabend positiv über den Verlauf der neuen Handelsgespräche zwischen den USA und China geäussert. Die Verhandlungen liefen "wirklich gut", sagte Trump.