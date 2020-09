US-Anleihen: Kursverluste im Zuge erholter Aktienmärkte

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nach dem Anstieg am Vortag meist wieder nachgegeben. Während die Stimmung an den Aktienmärkten nach dem jüngsten Ausverkauf besser wurde, sank das Interesse der Anleger an den US-Rentenpapieren wieder. Diese gelten in unruhigen Börsenzeiten, wie sie am Vortag noch herrschten, als sicherer Hafen der Anleger. Nun erholten sich die Aktienkurse aber wieder deutlich.