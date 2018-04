US-Anleihen: Kursverluste - Zehnjahresrendite über drei Prozent

Am Dienstag hatte die Rendite erstmals die Marke von drei Prozent erreicht. Damit setzt sich der jüngste Aufwärtstrend bei den Kapitalmarktzinsen fort. Gestiegene Inflationserwartungen in den USA belasten die Kurse. Neben der immer robusteren Konjunktur stützten zuletzt steigende Rohstoffpreise die Inflationserwartungen. Eine stärker steigende Inflation dürfte auch zu höheren Leitzinsen durch die US-Notenbank führen. Marktbewegende Konjunkturdaten werden am Mittwoch nicht veröffentlicht.

Zweijährige Anleihen stagnieren bei 99 24/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,492 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 1/32 Punkte auf 98 14/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,837 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen gaben um 4/32 Punkte auf 97 24/32 Punkte nach. Sie rentierten bei 3,02 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren verloren 4/32 Punkte auf 96 12/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,188 Prozent./jsl/jkr/jha/

(AWP)