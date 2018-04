US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursverlusten in den Handel gegangen. Händler sprachen von einer Gegenbewegung nach den Kursgewinnen am Vortag. Der zugespitzte Handelskonflikt zwischen China und den USA hatte am Montag für Verunsicherung an den Märkten gesorgt. China hatte Vergeltungsmassnahmen für US-Zölle beschlossen. Das Volumen der Zölle ist vergleichsweise niedrig. Wichtige Konjunkturdaten werden am Nachmittag in den USA nicht veröffentlicht.