US-Anleihen: Kursverluste zu Handelsbeginn

Nach ihrem jüngsten Höhenflug haben die Kurse von US-Staatsanleihen am Freitag zu Handelsbeginn nachgegeben. Die Renditen stiegen in allen Laufzeitbereichen. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung. Zudem schaut der Markt etwas optimistischer auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump hatte am Vorabend gesagt, dass ein baldiges Telefongespräch mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinging geplant sei.