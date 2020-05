US-Anleihen: Kursverluste zu Handelsbeginn

Die Verunsicherung an den Finanzmärkten bleibt trotz der Kursverluste an den Anleihemärkten hoch. Händler verweisen auf eine schärfere Rhetorik der US-Regierung in Richtung China wegen der Corona-Krise. Ein erneute Zuspitzung des Handelsstreits wird befürchtet. In einem westlichen Geheimdienstpapier wird China scharf für den Umgang mit der Corona-Krise kritisiert.

Laut US-Aussenminister Mike Pompeo gingen die Geheimdienste "signifikanten" Belegen nach, dass das Virus aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan stamme. Chinesische Staatsmedien wiesen hingegen Vorwürfe der US-Regierung über Vertuschung in der Corona-Krise und den Ursprung des Virus als "grundlose Beschuldigungen" zurück.

Im weiteren Handelsverlauf werden noch Daten zu den Auftragseingängen für die US-Industrie im März veröffentlicht. Auch hier dürfte die Corona-Krise ihre Spuren hinterlassen haben. Ökonomen erwarten einen Rückgang der Aufträge um 9,5 Prozent zum Vormonat.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 27/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,19 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 2/32 Punkte auf 100 1/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 0,362 Prozent. Richtungsweisende zehnjährigen Papiere gaben um 4/32 Punkte auf 108 4/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 0,63 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren verloren 19/32 Punkte auf 117 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,270 Prozent./jsl/bgf/jha/

(AWP)