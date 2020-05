US-Anleihen: Kursverluste zu Handelsbeginn

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch gefallen. Die Anleger hoffen auf eine schnelle Beendigung der Beschränkungen des öffentlichen Lebens in der Corna-Krise. Die US-Regierung will die ranghoch besetzte Coronavirus-Arbeitsgruppe im Weissen Haus auflösen und sich anstatt dessen auf die Wiederöffnung der Wirtschaft konzentrieren.