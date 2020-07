US-Anleihen: Kursverluste zu Handelsbeginn

Die Verunsicherung an den Finanzmärkten bleibt jedoch hoch. Händler verweisen vor allem auf die hohe Zahl von Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Mit rund 60 000 Corona-Infektionen binnen 24 Stunden haben die USA einen Höchststand bei den Neu-Ansteckungen erreicht. Das geht aus Zahlen hervor, die die Johns-Hopkins-Universität am Mittwochmorgen veröffentlichte. Ansonsten werden nur wenige Impulse am US-Rentenmarkt erwartet. Es stehen lediglich noch Zahlen zu den Verbraucherkrediten in den USA auf dem Programm.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 29/32 Punkten. Sie rentierten bei 0,159 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 1/32 Punkte auf 99 24/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,294 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen gaben um 4/32 Punkte auf 99 22/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 0,655 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren verloren 12/32 Punkte auf 96 17/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,390 Prozent./jsl/jkr/fba

(AWP)