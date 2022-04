US-Anleihen: Kursverluste zu Handelsbeginn

US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,37 Prozent auf 121,68 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg auf 2,46 Prozent. Sie liegt damit etwas unter ihrem in der Vorwoche mit 2,55 Prozent erreichten höchsten Stand seit Mitte 2019.