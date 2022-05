US-Anleihen: Kursverluste zu Handelsbeginn

Die insgesamt freundliche Stimmung an den Finanzmärkten belastete die als sicher geltenden Staatsanleihen. Für etwas Hoffnung sorgte die Aussicht auf weniger Corona-Beschränkungen in China. In der Wirtschaftsmetropole Shanghai wurden den dritten Tag in Folge keine Neuinfektionen gemeldet. Die harten Beschränkungen sorgen für Lieferkettenprobleme weltweit.

Zudem fielen Daten aus dem US-Einzelhandel im April besser als erwartet aus. Die Erlöse erhöhten sich laut Handelsministerium gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent. Analysten hatten im Schnitt einen Anstieg um 1,0 Prozent erwartet./jsl/bgf/jha/

(AWP)