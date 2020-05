US-Anleihen: Kursverluste zu Handelsbeginn - Zuversicht an den Märkten

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch zu Handelsbeginn gefallen. In allen Laufzeitbereichen stiegen die Renditen. Die Zuversicht an den Finanzmärkten belastet die als sicher geltenden US-Bonds. So wird der US-Aktienmarkt freundlich erwartet. Die Märkte spekulieren auf weitergehende Öffnungen der Wirtschaft in der Corona-Krise. Auch das von der EU-Kommission vorgeschlagene Hilfspaket mit einem Volumen von 750 Milliarden Euro sorgte international für Zuversicht. Kritische Äusserungen von US-Präsident Donald Trump gegenüber China bewegten den Markt nicht.