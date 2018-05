US-Anleihen: Kursverluste zum Start

US-amerikanische Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. Händler begründeten dies zum einen mit entsprechenden Vorgaben aus Europa. Dort belasteten Äusserungen von Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau. Er stellte auf einer Veranstaltung in Paris Zinsanhebungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) in nicht allzu ferner Zukunft in Aussicht. Staatsanleihen von Euroländern wurden dadurch belastet.