Länger laufende US-Staatsanleihen sind nach anfänglichen Gewinnen ins Minus gedreht. Kürzer fristige Bonds bewegten am Montag sich zugleich nur wenig. Anleger zeigten sich zunehmend risikofreudiger und griffen bei Aktien zu. Hoffnung gab ihnen, dass US-Präsident Donald Trump am Sonntag das neue Corona-Konjunkturpaket einfach per Verfügung angeordnet hat, nachdem die Verhandlungen darüber im Kongress gescheitert waren. Die weiter zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China im Streit um die Einschränkung der Autonomie Hongkongs wurden indes weitgehend ignoriert.