US-Anleihen: Lang laufende Papiere im Minus - Gegenbewegung nach starkem Vortag

Die Kurse von lang laufenden US-Staatsanleihen sind am Freitag gefallen. Am Donnerstag waren Investoren weltweit wegen des pessimistischen Konjunkturausblicks der US-Notenbank Fed und der Furcht vor einer zweiten Corona-Welle noch nervös geworden. Dies hatte insbesondere langlaufenden US-Staatsanleihen Zulauf beschert, während Aktien unter Druck gerieten. Am Freitag dann setzte eine kleine Gegenbewegung ein, so dass die als sicher geltenden Staatspapiere kaum gefragt waren.