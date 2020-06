US-Anleihen: Langläufer unter Druck - Kursgewinne am Aktienmarkt belasten

Die freundliche Stimmung an den globalen Aktienmärkten hat im frühen Handel am Dienstag die Kurse langlaufender US-Staatsanleihen belastet. Die weltweiten Lockerungen der Beschränkungsmassnahmen in der Corona-Krise und die zahlreichen wirtschaftlichen Hilfspakete geben den Börsen weltweit Auftrieb, so dass die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren gering war.