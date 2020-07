US-Anleihen legen in den längeren Laufzeiten etwas zu

Die Kurse von US-Anleihen sind am Freitag in den längeren Laufzeiten ein wenig gestiegen. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel am amerikanischen Rentenmarkt. Ein erneuter Anstieg der Zahl der Baubeginne und der Baugenehmigungen in den USA konnte zum Auftakt am Rentenmarkt nicht für grössere Impulse sorgen.