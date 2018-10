US-Anleihen legen etwas zu

US-Staatsanleihen sind am Dienstag gefragt gewesen. Obwohl die Aktienbörsen an der Wall Street freundlich tendierten, ebbte das Interesse der Anleger an den Rentenpapiere der USA nicht ab. Dafür sorgten die aktuellen Konflikte in Europa, bei denen vor allem die Schuldenpläne Italiens im Mittelpunkt stehen. Anleiheinvestoren wichen daher nach Übersee in die als vergleichsweise sicher geltenden Papiere aus, hiess es am Markt.