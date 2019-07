US-Anleihen legen etwas zu

US-Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in eine betriebsame Woche gestartet. Im Mittelpunkt steht die Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank Fed am Mittwoch. An den Finanzmärkten wird fest mit einer ersten Zinssenkung seit gut zehn Jahren gerechnet. Als Hauptgründe gelten die schwächere Weltwirtschaft und die zahlreichen Handelsstreitigkeiten.