US-Anleihen legen etwas zu

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag leicht gestiegen. An den Finanzmärkten steht weiterhin die hohe Zahl an Neuinfektionen in den USA und die Sorge vor möglichen wirtschaftlichen Folgen der jüngsten Entwicklung im Vordergrund. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern dämpfe dies die Risikoneigung und stütze die Nachfrage nach festverzinslichen Papieren.