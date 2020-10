Die Kurse von US-Anleihen sind am Freitag leicht gestiegen. Kurz vor dem Wochenende zeigte sich ein impulsarmer Handel am US-Rentenmarkt. Im Tagesverlauf werden keine wichtigen US-Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren können. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg im frühen Handel um 0,07 Prozent auf 138,84 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen lag bei 0,78 Prozent.