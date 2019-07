US-Staatsanleihen haben am Montag moderat zugelegt. Kursbewegende Konjunkturdaten gab es allerdings nicht. Spannend für die festverzinslichen Wertpapiere wird es erst am Mittwoch mit dem Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank Fed - Experten rechnen mit der ersten Leitzinssenkung seit der Finanzkrise vor rund zehn Jahren. Als Hauptgründe gelten die schwächere Weltwirtschaft und die zahlreichen Handelsstreitigkeiten. Am Freitag stehen zudem der monatliche US-Arbeitsmarktbericht und der viel beachtete ISM-Einkaufsmanagerindex auf der Agenda.