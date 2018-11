US-Anleihen legen im frühen Handel etwas zu

US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Eine allgemein trübe Stimmung an den internationalen Aktienmärkten habe vergleichsweise sichere Anlagen wie US-Anleihen gestützt, hiess es von Marktbeobachtern. Nachdem es bereits an den Börsen in Asien und Europa deutliche Kursverluste gegeben hatte, wurde auch der US-Aktienmarkt in New York schwächer erwartet.