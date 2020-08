US-Anleihen legen im frühen Handel mehrheitlich etwas zu

US-Staatsanleihen sind angesichts der immer weiter zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China vor allem in den längeren Laufzeiten mit leichten Kursgewinnen in die Woche gestartet. So hatte hatte die Führung in Peking Sanktionen gegen US-Politiker angekündigt und damit auf US-Sanktionen im Streit um die Einschränkung der Autonomie Hongkongs reagiert.