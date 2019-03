US-Anleihen legen im frühen Handel zu

US-Staatsanleihen sind am Freitag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Starke Aufschläge an vielen europäischen Märkten für Staatsanleihen hätten auch die Festverzinslichen in den USA mit nach oben gezogen, hiess es von Marktbeobachtern. Im Gegenzug gab es einen deutlichen Rückgang der Renditen. In der zweijährigen Laufzeit fiel die Rendite bis auf 2,36 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit Mai 2018.