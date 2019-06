US-Anleihen legen im frühen Handel zu

Ausserdem drückten die Zinserwartungen weiterhin auf die Renditen am US-Anleihemarkt. In den vergangenen Handelstagen hat sich die Spekulation auf eine Zinssenkung in den USA verstärkt. Mittlerweile werden an den Finanzmärkten in diesem Jahr sogar drei Reduzierungen erwartet. Am Dienstag hatte auch US-Notenbankchef Jerome Powell die Tür für eine Zinssenkung offen gehalten. Hintergrund ist der Handelskonflikt zwischen den USA und China und mit ihm verbundene Konjunkturbelastungen.

Zweijährige Anleihen stiegen um 6/32 Punkte auf 100 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,78 Prozent. Fünfjährige Anleihen gewannen 12/32 Punkte auf 100 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,82 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten um 12/32 Punkte auf 102 17/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,09 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren stiegen um 2/32 Punkte auf 105 16/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,61 Prozent./jkr/jsl/jha/

(AWP)