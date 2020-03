US-Anleihen legen im frühen Handel zu

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag im frühen Handel gestiegen. Marktbeobachter verwiesen auf Kursverluste an den asiatischen und europäischen Aktienmärkten, die für eine stärkere Nachfrage nach Festverzinslichen gesorgt hätten. Der New Yorker Aktienmarkt legte zum Handelsstart hingegen zu.