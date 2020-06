US-Anleihen legen im frühen Handel zu

Die Kurse von US-Anleihen haben am Dienstag im frühen Handel zugelegt. Marktbeobachter verwiesen auf die Aussicht auf Kursverluste an der New Yorker Börse. Am Markt ist von breiten Gewinnmitnahmen nach einem starken Monatsauftakt die Rede. Vor diesem Hintergrund werden festverzinsliche Papiere stärker nachgefragt.