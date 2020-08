US-Anleihen legen im frühen Handel zu

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag im frühen Handel gestiegen. An den Finanzmärkten rückte die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle in der Corona-Krise wieder etwas stärker in den Vordergrund. Dies sorgte für Auftrieb, nachdem die Kurse der Festverzinslichen am Montag noch durch besser als erwartet ausgefallene Konjunkturindikatoren aus führenden Volkswirtschaften belastet worden waren.