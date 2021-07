US-Anleihen legen im frühen Handel zu

Unerwartet starke Stimmungsdaten aus der Region New York konnten die Kurse der Festverzinslichen nicht belasten. Im Juli war die Stimmung in den New Yorker Industrieunternehmen auf ein Rekordniveau gestiegen. Der Empire-State-Index stieg von 17,4 Punkten im Vormonat auf 43,0 Punkte.

Zeitgleich wurden aber auch Stimmungsdaten aus Unternehmen in der US-Region Philadelphia veröffentlicht. Hier hatte sich das Geschäftsklima im Juli stärker als erwartet eingetrübt.

Ausserdem ist der Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA in der vergangenen Woche nicht so stark wie am Markt erwartet ausgefallen./jkr/jsl/men

(AWP)