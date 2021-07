US-Anleihen legen im frühen Handel zu

An den führenden Aktienbörsen in Asien und in Europa sind die Kurse unter Druck geraten. Auch an der Wall Street wird mit einem schwachen Auftakt gerechnet, was für eine stärkere Nachfrage nach festverzinslichen Papieren sorgte.

Konjunkturdaten konnten den Kursen keine neue Richtung geben. Zum Handelsauftakt am US-Rentenmarkt wurden Daten zu den Konsumausgaben und zur Preisentwicklung in den USA veröffentlicht. Der auf den Konsumausgaben basierende Preisindex PCE stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,0 Prozent und zeigte damit einen weiter vergleichsweise starken Preisauftrieb. Der Kernindex ohne Energie und Nahrungsmittel stieg auf Jahressicht um 3,5 Prozent.

Die US-Notenbank orientiert sich bei der Geldpolitik am PCE-Preisindex. Die Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an, hatte aber deutlich gemacht, dass der stärkere Preisanstieg als nur vorübergehend eingeschätzt werde./jkr/jsl/jha/

(AWP)