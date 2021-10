US-Anleihen legen im frühen Handel zu

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag im frühen Handel gestiegen und haben damit an die Gewinne vom Vortag angeknüpft. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte um 0,15 Prozent auf 131,42 Punkte zu. Zehnjährige Papiere rentierten mit 1,53 Prozent. Die Rendite liegt damit wieder ein Stück weiter unter dem Fünfmonatshoch, das in dieser Woche bei 1,63 Prozent erreicht wurde.