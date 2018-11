US-Anleihen legen in längeren Laufzeiten leicht zu

US-Staatsanleihen haben am Dienstag bei längeren Laufzeiten kleine Kursgewinne verbucht. Eine allgemein trübe Stimmung an den internationalen Aktienmärkten habe bei den als vergleichsweise sicher geltenden US-Anleihen tendenziell die Kurse gestützt, hiess es von Marktbeobachtern. An der Wall Street setzte sich derweil der jüngste Kursrutsch ungebrochen fortgesetzt. Auch neue Sorgen um die Schuldensituation in Italien liessen einige Anleger in den US-Rentenmarkt flüchten.