US-Anleihen legen mehrheitlich zu

Die Kurse von US-Anleihen sind kurz vor dem Wochenende in den längeren Laufzeiten gestiegen. Am Freitag herrschte an den Finanzmärkten die Sorge vor, dass die hohe Zahl von Neuinfektionen in den USA zu schärferen Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie führen könnte. Die geringere Risikofreude führte zu einer stärkeren Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlagen wie US-Anleihen.