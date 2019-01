US-Anleihen legen nach der Fed überwiegend zu - Notenbank vorsichtiger

US-Staatsanleihen haben am Mittwoch in fast allen Laufzeiten nach zuvor eher schwächeren Kurse etwas angezogen. Es war klar geworden, dass die Fed in ihren Kommentaren zur künftigen Zinspolitik einen vorsichtigen Ton anstimmt. Umgekehrt nahm die Rendite merklich ab. Im Blick stand ausserdem das Treffen von amerikanischen und chinesischen Unterhändlern zu weiteren Gesprächen über den Handelskonflikt.