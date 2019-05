US-Anleihen legen nach hohen Gewinnen eine Pause ein

US-Staatsanleihen haben vor dem Wochenende auf der Stelle getreten. Nach hohen Kursgewinnen in den vergangenen beiden Tagen nahm der Bondmarkt am Freitag eine Auszeit. Auch der verkürzte Handelstag vor dem Feiertag "Memorial Day" am Montag dürfte für ein ruhiges Geschäft gesorgt haben.