US-Anleihen legen nach US-Arbeitsmarktdaten zu

US-Staatsanleihen sind am Freitag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Teils enttäuschende Daten zur Entwicklung auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt hätten für Auftrieb gesorgt, hiess es von Marktbeobachtern. Im Februar waren kaum noch neue Stellen in der US-Wirtschaft geschaffen worden. Die US-Regierung meldete einen Zuwachs um 20 000 Arbeitsplätze, während die Markterwartung bei einem Anstieg um 180 000 lagen.