US-Anleihen legen stark zu

US-Staatsanleihen haben am Donnerstag im frühen Handel stark zugelegt. Marktbeobachter verwiesen auf kräftige Kursverluste an den europäischen Aktienmärkten und die Aussicht auf eine erneut sehr schwache Eröffnung an den New Yorker Börsen. Die Anleger setzen auf der Suche nach sicheren Anlagehäfen einmal mehr auf vergleichsweise sichere US-Anleihen.