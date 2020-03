US-Anleihen legen stark zu - neue Corona-Sorgen

US-amerikanische Staatsanleihen waren am Donnerstag wieder stark gefragt. Ihre Kurse legten zu, besonders in den langen Laufzeiten. Die Renditen gaben im Gegenzug nach. Im massgeblichen zehnjährigen Laufzeitbereich fiel die Rendite in Richtung ihres erst in dieser Woche erreichten Rekordtiefs von 0,9 Prozent. Die Kurse dreissigjähriger Treasuries stiegen massiv.