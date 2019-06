US-Anleihen legen überwiegend weiter zu

Am Markt für US-Staatsanleihen sind die Kurse am Donnerstag in den längeren Laufzeiten gestiegen. Bereits in den vergangenen Handelstagen hatte die Spekulation auf sinkende Zinsen in den USA für Druck auf die Renditen gesorgt, während es mit den Kursen im Gegenzug nach oben gegangen war . Mittlerweile werden bereits drei Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank im laufenden Jahr als wahrscheinlich angesehen.