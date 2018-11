US-Anleihen legen überwiegend zu nach Zinsaussagen von Fed-Chef Powell

Der Fed-Chef signalisierte während einer Rede in New York ein noch vorsichtigeres Vorgehen bei künftigen Leitzinserhöhungen. Der aktuelle Leitzins liegt laut Powell nur etwas unter dem Niveau, das als neutral gelten kann - bei dem also das Wirtschaftswachstum weder gestützt noch belastet wird.

Zweijährige Anleihen legten um 2/32 Punkte auf 99 28/32 Punkte zu und rentierten mit 2,81 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 4/32 Punkte auf 100 2/32 Punkte. Ihre Rendite betrug damit 2,86 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihen gewannen 2/32 Punkte auf 100 20/32 Punkte und rentierten mit 3,05 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren hingegen büssten 10/32 Punkte auf 100 22/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 3,34 Prozent./ck/she

(AWP)