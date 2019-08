US-Anleihen legen wegen Eskalation in Hongkong deutlich zu

Als sicher empfundene Anlagen wie US-Staatsanleihen haben zu Wochenbeginn deutlichen Zulauf erhalten. Am Markt wurde auf die zunehmend eskalierende Situation in Hongkong verwiesen. Die Sonderverwaltungszone Chinas strich am Montag sämtliche Abflüge vom Hongkonger Flughafen. Grund waren Proteste der Demokratiebewegung, die sich zunächst gegen ein geplantes und mittlerweile gestopptes Auslieferungsgesetz, zuletzt aber immer stärker gegen die Lokalregierung richteten.