US-Anleihen legen wegen Eskalation in Hongkong deutlich zu

Als sicher empfundene Anlagen wie US-Staatsanleihen haben zu Wochenbeginn deutlichen Zulauf erhalten. Am Markt wurde auf die Risikoscheu verwiesen, die Anleger in Scharen in "sichere Häfen" treibe. Die Unsicherheit wurde am Montag weiter erhöht durch eine eskalierende Situation in Hongkong, wo die Proteste den Betrieb am weltweit bedeutenden Flughafen lahmlegten.