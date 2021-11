US-Anleihen legen wegen neuer Corona-Variante deutlich zu

Craig Erlam vom Broker Oanda beobachtete eine "Flucht in die Sicherheit angesichts der zunehmenden Angst vor Varianten". Grund für die Suche nach als sicher empfundener Anlagen wie US-Bonds ist die Ausbreitung einer neuen und vielleicht sehr gefährlichen Variante des Coronavirus im südlichen Teil Afrikas. Experten befürchten, dass die Variante B.1.1.529 wegen ungewöhnlich vieler Mutationen nicht nur hoch ansteckend ist, sondern auch den Schutzschild der Impfstoffe leichter durchdringen könnte. Mehrere Länder schränkten den Flugverkehr mit Staaten aus dem südlichen Afrika ein.

Die Marktreaktion weckt Erinnerungen an das Frühjahr 2020, als die Finanzmärkte in der ersten Corona-Welle sehr verunsichert reagierten. Die Kursausschläge waren damals zwar wesentlich drastischer als aktuell. Dennoch besteht die Furcht vor neuen starken Einschränkungen des wirtschaftlichen Lebens. An den Finanzmärkten wurden die Zinserwartungen an den US-Notenbank Fed bereits deutlich zurückgenommen, was die Kapitalmarktzinsen zusätzlich drückt./bgf/jsl/tih/he

(AWP)