US-Anleihen legen weiter zu

US-Staatsanleihen sind am Donnerstag etwas gestiegen und haben damit an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Neue Preisdaten aus den USA untermauerten die Erwartungen sinkender Leitzinsen in den Vereinigten Staaten. Im Mai sind die Preise importierter Güter überraschend stark gefallen, was Hinweise auf eine allgemein schwächere Preisentwicklung in den USA liefert.