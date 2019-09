US-Anleihen legen weiter zu

US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Sie knüpften damit an den starken Wochenauftakt an. Am Vortag hatte ein Angriff auf wichtige Ölanlagen in Saudi-Arabien eine Flucht in sichere Anlagehäfen ausgelöst und auch US-Anleihen beflügelt.