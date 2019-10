US-Anleihen legen weiter zu

US-Staatsanleihen haben am Mittwoch an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft und sind im frühen Handel weiter gestiegen. Marktbeobachter verwiesen auf eine Unsicherheit der Anleger wegen des Tauziehens um einen geregelten Austritt Grossbritanniens aus der EU. Diese Unsicherheit habe den Festverzinslichen wie bereits am Dienstag etwas Auftrieb verliehen.