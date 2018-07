US-Anleihen legen zu

Die US-Staatsanleihen haben am Dienstag in den längeren Laufzeiten zugelegt. Marktbeobachter erklärten den Kursanstieg mit geldpolitischen Entscheidungen der japanischen Notenbank. Die Bank of Japan hatte am frühen Morgen mitgeteilt, dass die Geldpolitik künftig flexibler gestaltet werden soll. Hintergrund ist der allgemeine Zinsauftrieb an den Kapitalmärkten, der es der Notenbank zuletzt erschwert hatte, ihre Zinszusage punktgenau einzuhalten.