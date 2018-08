US-Anleihen legen zu

US-Anleihen sind am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Erneut starke Verluste bei wichtigen Währungen aus den Schwellenländern hätten die Sorge vor einer Zuspitzung der Lage geschürt, erklärten Marktbeobachter den Anstieg der Festverzinslichen. US-Anleihen gelten am Markt als sicherer Anlagehafen und profitieren in der Regel von einer zunehmenden Unsicherheit.