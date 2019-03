US-Anleihen legen zu

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag im frühen Handel gestiegen. Enttäuschende Konjunkturdaten hätten für etwas Auftrieb gesorgt, hiess es von Marktbeobachtern. Im Februar war die Industrieproduktion in den USA um 0,1 Prozent im Monatsvergleich gestiegen und damit deutlich schwächer als am Markt erwartet worden war.